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    Kärcher K3 high-pressure cleaner set with accessories, including nozzles, hose, brush, surface cleaner, and two detergent bottles.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 3 Premium Power Control Car & Home *EU

    Mã đơn hàng: 1.602-754.0

    • Màn hình hiển thị áp suất, hiệu suất làm sạch 25 m²/giờ.
    • Cuộn quấn ống, bình chứa chất tẩy rửa, ống cao áp dài 7 m.
    • Đầu phun Vario Power, đầu phun xoáy, bộ dụng cụ làm sạch xe hơi, bộ dụng cụ làm sạch gia đình.