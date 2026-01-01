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    Kärcher K4 high-pressure cleaner with accessories, including a spray gun, nozzle, detergent bottle, and hose connector, on a white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 4 Comfort Premium

    Mã đơn hàng: 1.324-750.0

    • Động cơ làm mát bằng nước, hiệu suất làm sạch 30 m²/giờ
    • Vòi phun đa tia 4 trong 1
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    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
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    Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.