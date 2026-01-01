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Quốc gia: Việt Nam
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.324-750.0
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực ( / MPa / bar)
20 / 2 - 13 / Tối đa 130
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 420
Diện tích làm sạch (m²/h)
30
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.8
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
12.355
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
17.516
Kích thước (D x R x C) (mm)
417 x 346 x 668
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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