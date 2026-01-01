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    Yellow Kärcher K4 high-pressure cleaner with two black spray lances, featuring a hose reel and ergonomic handle.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 4 Power Control Flex

    Mã đơn hàng: 1.324-300.0

    • Hiển thị áp lực, hiệu suất diện tích 30 m²/h
    • Dây PremiumFlex 8m, hệ thống phun chất tẩy rửa Plug ‘n’ Clean, tay cầm dạng ống lồng
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy