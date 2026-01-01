Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher K5 Power Control high-pressure cleaner, yellow and black, with hose and handle, standing upright.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 5 Power Control Flex

    Mã đơn hàng: 1.324-700.0

    • Màn hình hiển thị áp lực, hiệu suất làm sạch 40 m²/h
    • Dây áp lực PremiumFlex 10 m, hệ thống chất tẩy rửa Plug 'n' Clean, tay cầm kéo dài
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy