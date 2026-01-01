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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two nozzles on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2023
    Reddot Design Award 2023

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 5 WCM V1 (CEM)

    Mã đơn hàng: 1.324-400.0

    • Động cơ làm mát bằng nước đáng tin cậy và bền bỉ, hiệu suất làm sạch 40 m²/h
    • Dây áp lực 8 m, ống hút chất tẩy rửa
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy