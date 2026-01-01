Hiệu suất gây ấn tượng: Máy rửa xe K 5 WCM với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và làm mát bằng nước có thể loại bỏ bụi bẩn ngay lập tức. Đường đi, sân thượng và xe cộ có thể được vệ sinh ngay lập tức bằng vòi phun. Áp suất có thể được điều chỉnh đơn giản và thoải mái trên vòi phun Vario Power bằng cách xoay - để vệ sinh đặc biệt hiệu quả và nhẹ nhàng. Các tính năng tuyệt vời khác của máy phun bụi bao gồm đầu phun xoáy mạnh mẽ và bộ lọc nước bảo vệ máy bơm khỏi các hạt bụi bẩn một cách triệt để.

Tích hợp ống hút chất tẩy rửa Với thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài Ngăn lưu trữ gọn gàng Ống cấp nước, vòi phun, súng phun và dây cáp có thể được cất giữ trực tiếp ngay trên thân máy. Dây phun áp lực cao PremiumFlex Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa. Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Hệ thống kết nối nhanh Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực