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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.600-051.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 110 / 2 - Tối đa 11
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Diện tích làm sạch (m²/h)
20
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (A)
6
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.93
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.826
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 233 x 295
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng