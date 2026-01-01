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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, yellow nozzle, and black spray gun on white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K Mini

    Mã đơn hàng: 1.600-051.0

    • Máy rửa xe nhỏ gọn và nhẹ để vệ sinh linh hoạt
    • Khu vực lưu trữ thuận tiện cho cáp và phụ kiện ngay trên thân máy, gọn gàng một cách tối đa
    • Dây áp lực PremiumFlex siêu mỏng và linh hoạt chống gập và các nút thắt khó chịu, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện khi di chuyển và làm sạch.