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    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including filter, bag, and cloth on white background.

    Máy hút bụi khô và ướt

    Karcher WD 1 Classic

    Mã đơn hàng: 1.098-322.0

    Máy hút bụi khô và ướt đa năng WD 1 Classic, mạnh mẽ đa tính năng thích hợp cho nhiều khu vực làm sạch khác nhau.