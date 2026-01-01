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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.098-322.0Máy hút bụi khô và ướt đa năng WD 1 Classic, mạnh mẽ đa tính năng thích hợp cho nhiều khu vực làm sạch khác nhau.
Công suất đầu vào định mức (W)
1200
Lực hút (W)
180
Dung tích thùng chứa (l)
15
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Dây điện nguồn (m)
5
Đường kính trong phụ kiện (mm)
35
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Độ ồn (dB(A))
75
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.85
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
331 x 352 x 462
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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