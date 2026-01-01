Khăn lau kính WV | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.633-130.0Khăn lau kính với chất liệu Microfibre được lắp vào bình xịt giúp loại bỏ bụi bẩn tối ưu trên các bề mặt kính.
Số lượng (Unit)
2
Thành phần sợi dệt
80 % Polyester; 15 % Polyamid
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.042
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.073
Kích thước (D x R x C) (mm)
70 x 275 x 30
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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