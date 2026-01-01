Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khăn lau kính WV | Kärcher

    Giá tốt
    Two white and yellow Kärcher microfibre cloths stacked, with visible brand tags.

    Khăn lau kính WV

    Mã đơn hàng: 2.633-130.0

    Khăn lau kính với chất liệu Microfibre được lắp vào bình xịt giúp loại bỏ bụi bẩn tối ưu trên các bề mặt kính.