Khăn lau kính WV | Kärcher

Nhờ hệ thống hook-and-loop, khăn lau lắp vào bình xịt một cách nhanh chóng cũng như dễ dàng thay thế.

Vải siêu sợi Dành cho làm sạch cửa sổ mà không để lại vệt Hệ thống Hook-and-loop Nhờ hệ thống Hook-and-loop, khăn lau Microfibre có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống Hook-and-loop Nhờ hệ thống Hook-and-loop, khăn lau Microfibre có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Thích hợp cho Bộ bình xịt WV Extra (2.633-129.0) Dành cho làm sạch cửa sổ mà không để lại vệt Chổi chà bụi bẩn