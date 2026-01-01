Khớp nối chữ T

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-231.0Khớp nối chữ T có điều chỉnh kết nối 3 ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Các cạnh bên có thể điều chỉnh và hoàn hảo để kết nối với ống nhỏ giọt.
Áp lực tối đa (bar)
4
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.104
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.139
Kích thước (D x R x C) (mm)
108 x 102 x 33
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng