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    Kärcher T-shaped hose connector with grey ends and a yellow central section, designed for water systems.

    Khớp nối chữ T

    Mã đơn hàng: 2.645-231.0

    Khớp nối chữ T có điều chỉnh kết nối 3 ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Các cạnh bên có thể điều chỉnh và hoàn hảo để kết nối với ống nhỏ giọt.