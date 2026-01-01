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    Kärcher hose connector with black and grey grip, featuring a silver threaded end.

    Khớp nối ống nước van 1 chiều

    Mã đơn hàng: 2.645-196.0

    Khớp nối ống phổ thông cao cấp làm bằng kim loại. Đi kèm với Aqua Stop và một kẹp ống mạnh mẽ được làm bằng nhôm cùng tay nắm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các click system.