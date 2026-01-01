Khớp nối ống nước van 1 chiều

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-196.0Khớp nối ống phổ thông cao cấp làm bằng kim loại. Đi kèm với Aqua Stop và một kẹp ống mạnh mẽ được làm bằng nhôm cùng tay nắm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các click system.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.049
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.059
Kích thước (D x R x C) (mm)
70 x 33 x 40
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