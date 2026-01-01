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    Kärcher hose connector with black, grey, and yellow design, featuring textured grip and branded logo.

    Khớp nối Premium Universal

    Mã đơn hàng: 2.645-195.0

    Khớp nối Premium Universal làm bằng kim loại. Đi kèm với một kẹp ống chắc chắn được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop