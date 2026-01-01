Khớp nối Premium Universal

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-195.0Khớp nối Premium Universal làm bằng kim loại. Đi kèm với một kẹp ống chắc chắn được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.048
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.068
Kích thước (D x R x C) (mm)
65 x 39 x 40
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