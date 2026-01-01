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    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments on a white background.

    Máy hút bụi dùng pin

    KVA 2

    Mã đơn hàng: 1.198-730.0

    • Nhỏ gọn, nhẹ và cực kỳ mạnh mẽ
    • Khớp xoay 180° cho khả năng cơ động tối ưu
    • Thiết bị mở rộng và lưu trữ tiết kiệm không gian