Phiên bản kỷ niệm KWD 3 S V-17/4/20 là phiên bản giới hạn với tông màu đặc biệt đi kèm với các phụ kiện đặc biệt nhằm đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty. Phiên bản giới hạn với gam màu đen chủ đạo giúp máy hút bụi khô và ướt có thiết kế bắt mắt và đi kèm với đầu hút dành cho ô tô và bốn túi lọc bằng vải nỉ. Với mức tiêu thụ điện năng là 1000 Watt, máy hút bụi kết hợp lực hút mạnh với hiệu suất năng lượng cao. Sự kết hợp chính xác của thiết bị, ống hút và bàn hút sàn đảm bảo kết quả làm sạch vượt trội cho bụi bẩn khô, ướt, thô và kể cả bụi mịn. Thiết kế nhỏ gọn, thùng chứa bằng thép không gỉ lên đến 17 lít, dây cáp dài 4 mét và ống hút dài 2 mét làm cho nó trở thành một thiết bị thực sự linh hoạt. Chức năng thổi giúp bạn không phải vất vả làm sạch những khu vực khó tiếp cận. Sau khi làm sạch khu vực bám bẩn, ống, dụng cụ và các bộ phận nhỏ có thể được treo lại trên đầu thiết bị và cáp được cất gọn trên móc cáp. Các ống và bàn hút sàn cũng có thể được gắn vào thanh cản trên máy. Tay cầm có hình dạng công thái học, có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện vào ống hút. Nhờ hệ thống khóa "Pull & Push" thông minh, việc mở và đóng nắp máy trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Lọc bụi dạng trụ Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Bàn hút làm sạch nội thất xe hơi Ống hút tiện lợi giúp loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt vải nội thất xe một cách hiệu quả. Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội. Khu vực lưu trữ Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“ Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng