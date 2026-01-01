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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, filter bags, and cylindrical filter on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.

    Mã đơn hàng: 1.628-449.0

    • Đầu hút bụi xe hơi
    • Túi lọc bụi lông cừu
    • Chức năng thổi tiện lợi