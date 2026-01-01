Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ | Kärcher

    Grey Kärcher window vac replacement blade on a white background.

    Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ

    Mã đơn hàng: 6.273-140.0

    Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ của máy làm sạch bằng hơi nước
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