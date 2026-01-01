Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.273-140.0Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ của máy làm sạch bằng hơi nước
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 100 x 7
Trọng lượng (Kg)
0.045
Màu sắc
Xám
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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