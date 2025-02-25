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    Guồng và xe đẩy ống nước

    Cất gọn gàng và luôn dễ dàng lấy dùng. Các sản phẩm bảo quản của Kärcher như hộp cuộn, xe đẩy, ru lô và móc treo mang đến cho ống nước một nơi lưu trữ an toàn và sạch sẽ. Điều này giúp ngăn ngừa nguy cơ vấp ngã, và bạn không còn phải vất vả kéo lê ống nước đi khắp nơi nữa.

    Hose storage

    KHU VƯỜN CỦA BẠN. KIỆT TÁC CỦA BẠN.

    Cảm hứng có thể đến bất chợt. Nhưng với thiết bị bảo quản ống nước Kärcher, bạn luôn sẵn công cụ để kiệt tác hoa cỏ bừng nở. Sở hữu thiết kế tinh tế mà không làm lu mờ đi góc thiên đường nhỏ của bạn. Bền bỉ và vượt thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Thiết bị bảo quản ống nước Kärcher. Thêm sáng tạo cho khu vườn, xóa bỏ lộn xộn khi tưới cây.

    Guồng ống cuốn tự động

    Hose boxes

    Guồng ống cuốn tự động HBX 5.35

    Luôn được cất giữ gọn gàng hoàn hảo: guồng ống cuốn mang thiết kế thời trang được gắn lên tường để tiết kiệm không gian và kết nối với vòi nước thông qua một ống nối. Nhờ được trang bị giá đỡ treo tường, guồng ống cuốn thậm chí có thể xoay góc rộng hơn 180° và do đó dễ dàng vươn tới mọi ngóc ngách trong khu vườn của bạn. Ống tưới vườn rất dễ dàng để kéo dài ra đến mức tối đa. Có các nấc khóa tương ứng, và ống sẽ chốt cố định hoàn toàn tự động ở những khoảng cách ngắn. Chỉ cần kéo nhẹ phần đầu ống để nhả cơ chế khóa, giúp ống tự động thu cuộn lại một cách nhịp nhàng và có kiểm soát, hoàn toàn không bị gập hay thắt nút. Guồng ống cuốn còn ghi điểm tuyệt đối với FlexChange, một hệ thống lắp đặt đầy tính sáng tạo giúp dễ dàng chuyển đổi thiết bị giữa giá treo tường và cọc cắm đất (phụ kiện tùy chọn). Giá đỡ treo tường cũng có thể tháo rời và tích hợp sẵn các khe cắm cho vòi phun cùng phụ kiện tưới cây. Guồng ống cuốn cũng có khả năng chống tia cực tím (UV) và sương giá, do đó có thể gắn cố định trên tường nhà bạn suốt cả năm.

    HBX 5.35 Automatic hose box

    Tay xách thiết kế công thái học

    Tay xách với thiết kế công thái học giúp việc di chuyển guồng ống cuốn bằng một tay trở nên vô cùng dễ dàng.

    Phanh ống nước tích hợp

    Hệ thống tự động thu cuộn được kết hợp cùng phanh ống nước, nhờ đó vòi được tự động cuộn lại vào trong guồng một cách chậm rãi và có kiểm soát.

    Bộ thu cuộn và thanh hướng dẫn ống

    Chỉ cần kéo nhẹ phần đầu ống, bộ thu cuộn sẽ tự động rút vòi lại hoàn toàn. Tận hưởng sự thoải mái tối đa, không còn tình trạng gập rối, phải dùng tay quay rườm rà hay làm bẩn tay bạn. Thanh hướng dẫn ống tích hợp đảm bảo vòi được cuộn lại đều đặn và đi đúng hướng.

    Cổng ra vòi nước nằm dưới đáy guồng

    Thiết kế này giúp bảo vệ ống nước tốt hơn khỏi tác động của thời tiết và gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

    Hệ thống FlexChange

    Không ốc vít, không dụng cụ, không rắc rối: với hệ thống Kärcher FlexChange độc đáo, guồng ống cuốn có thể được tháo khỏi giá treo tường hoặc cọc cắm đất chỉ trong vài giây (ví dụ: khi cất đi vào mùa đông). Các loại vòi phun và cần phun có thể được treo ngay trên giá treo tường để cất giữ tiện lợi.

    Khả năng xoay 180°

    Khi gắn trên giá treo tường, guồng ống cuốn có thể xoay góc rộng hơn 180°. Điều này mang lại sự tự do di chuyển tối đa khi tưới vườn mà hoàn toàn không làm gập gãy vòi nước.

    Giá treo tường chắc chắn và có thể tháo rời

    Việc sử dụng các vật liệu cứng cáp cùng lõi kim loại đảm bảo độ bền bỉ và sự ổn định dài lâu. Giá treo tường có thể tháo rời cực kỳ thiết thực, đồng nghĩa với việc bạn không bị giới hạn cố định ở một vị trí duy nhất. Tương tự, các loại vòi phun và cần phun có thể được treo ngay trên giá để lưu trữ thật gọn gàng.

    Cọc cắm đất dành cho Guồng ống cuốn tự động HBX

    Cọc cắm đất có thể được bố trí ở bất kỳ đâu. Bạn chỉ cần vặn nó xuống đất và thiết bị sẽ được giữ cố định cực kỳ chắc chắn nhờ lõi cắm bằng kim loại cứng cáp. Nhờ thước thủy cân bằng được tích hợp ngay trên cọc cắm đất, thiết bị thậm chí có thể được lắp đặt trên cả địa hình gồ ghề. Với công nghệ FlexChange tiên tiến, guồng ống cuốn dễ dàng được gắn lên cọc cắm mà không cần dùng đến dụng cụ. Nhờ khả năng xoay 360°, ống nước có thể vươn tới mọi ngóc ngách của khu vườn, từ đó đảm bảo sự tự do di chuyển tối đa khi tưới cây.

    Ground spike
    Ground spike for HBX Automatic hose boxes

    Thước thủy cân bằng tích hợp

    Thước thủy cân bằng tích hợp cho phép vặn cọc cắm đất xuống theo phương thẳng đứng, kể cả trên những địa hình gồ ghề.

    Trục kim loại cứng cáp

    Trục kim loại cứng cáp đảm bảo thiết bị được giữ cố định cực kỳ chắc chắn dưới mặt đất.

    Guồng ống cuốn nhỏ gọn HBX 2.10

    Guồng HBX 2.10 là giải pháp lý tưởng để tưới cây trên ban công, sân thượng, các khu vườn nhỏ hoặc dùng trong những chuyến cắm trại ngoài trời. Thiết bị sẵn sàng để sử dụng ngay, đi kèm trọn bộ mọi phụ kiện cần thiết cho việc dùng ngoài trời. Ống nước dễ dàng được cuộn lại nhanh chóng và nhẹ nhàng nhờ tay quay dạng gập. Hơn nữa, với hệ thống chống nhỏ giọt đáng tin cậy cùng hai khớp nối Aqua Stop, việc tháo rời rất đơn giản và không bị bắn nước. Điều này, kết hợp cùng thiết kế lưu trữ phụ kiện và đầu ống thông minh, đảm bảo các vết nước đọng trên thảm hay sàn gỗ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Kích thước cực nhỏ gọn giúp bạn cất giữ thiết bị ở những không gian hẹp nhất trong nhà, ví dụ như tủ dưới bồn rửa chén. Ngoài ra, guồng còn có thể được gắn thẳng lên tường. Thiết bị này cũng rất thích hợp để làm vòi cấp nước cho các dòng máy phun rửa áp lực K 2 – K 4 của Kärcher.

    Hose box
    HBX 2.10 Compact hose box

    Khớp nối ống nước với Aqua Stop

    Dễ dàng tháo rời mà không làm bắn nước, giúp tránh các vết nước đọng trên thảm hoặc sàn gỗ.

    Tay cầm công thái học

    Dễ dàng cầm nắm và vận chuyển.

    Hệ thống cất giữ thông minh

    Mọi phụ kiện được cất giữ an toàn ngay trên guồng để tiết kiệm không gian.

    Tay quay dạng gập

    Cuộn ống đáng tin cậy và cất giữ tiết kiệm không gian.

    Chân đế vững chắc và an toàn

    Kéo ống ra dễ dàng, ngay cả khi mang đi sử dụng ở bên ngoài.

    Xe đẩy ống nước

    Metal hose trolley HT 6 M

    Xe đẩy ống nước bằng kim loại HT 6 M

    HT 6 M hội tụ mọi yếu tố bạn cần ở một chiếc xe đẩy ống nước tốt. Nó sở hữu ru lô kim loại cực kỳ cứng cáp nhưng vẫn dễ dàng lăn bánh đến mọi nơi. Với chốt mở nhanh cực kỳ thông minh, bạn dễ dàng chỉnh tay cầm từ vị trí cất giữ nhỏ gọn lên độ cao thoải mái để kéo đi. Phần chân đế rộng của xe đẩy mang lại độ vững chãi cao, cùng thanh hướng dẫn ống và tay quay công thái học giúp việc cuộn vòi thật dễ dàng và chuẩn xác. Chưa hết: xe đẩy còn nổi bật với các tiện ích như hệ thống chống nhỏ giọt, giá đỡ vòi phun thiết thực và tay quay dạng gập giúp cất giữ tiết kiệm không gian.

    HT 6 M hose trolley

    Tay cầm chống trượt, công thái học

    Tay cầm có thể điều chỉnh linh hoạt vô cấp đến độ cao phù hợp hoặc gập xuống để cất giữ tiết kiệm không gian trong gara, nhà kho hoặc tầng hầm.

    Giá đỡ vòi phun thiết thực

    Trong quá trình di chuyển, cất giữ hoặc khi tạm nghỉ, đầu ống có gắn vòi phun có thể được móc gọn vào giá đỡ vòi phun cực kỳ thiết thực nằm ngay trên tay cầm của xe đẩy.

    Thanh hướng dẫn ống thiết thực

    Thanh hướng dẫn ống được bố trí ở phần khung chắc chắn phía trên ru lô, đảm bảo ống được cuộn lại đều đặn – mà không cần phải dùng tay để chỉnh hướng ống. Để thực hiện, bạn chỉ cần thao tác trên tay quay của ru lô.

    Chốt mở nhanh

    Chỉ cần gập các chốt mở nhanh ở cả hai bên lên là tay cầm đã có thể được kéo dài hoặc thu gọn một cách tiện lợi đến độ cao thích hợp.

    Ru lô kim loại cứng cáp

    Được thiết kế cho cường độ sử dụng cao: ru lô kim loại chắc chắn cùng phần đĩa cuộn cứng cáp đảm bảo độ bền bỉ và sự vững chãi cực kỳ ấn tượng.

    Tay quay dạng gập

    Cuộn ống chuẩn xác và cất giữ tiết kiệm không gian nhờ tay quay có khả năng thu gọn.

    Khớp nối ống nước dạng góc

    Khớp nối dạng góc bên trong ru lô giúp ống nước không bị gập gãy và luôn đảm bảo lưu lượng nước thoát ra tối đa.

    Chân đế siêu rộng

    Chân đế rộng và trọng tâm thấp của ru lô đảm bảo sự vững chãi tuyệt đối. Điều này giúp việc tưới cây trở nên dễ dàng hơn vì xe đẩy luôn đứng yên tại chỗ ngay cả khi bạn kéo vòi nước.

    Hose reel

    Metal hose trolley HR 4.30 Set

    Bộ xe đẩy ống nước bằng kim loại HR 4.30

    Dù gắn trên tường hay đặt giữa ốc đảo xanh của bạn, bộ ru lô HR 4.30 luôn mang một diện mạo tuyệt đẹp. Khi tưới cây, ru lô có thể được giữ cố định trên tường hoặc tháo xuống dễ dàng để di chuyển linh hoạt. Thiết kế hình tam giác cùng trọng tâm thấp giúp ru lô cực kỳ vững chãi, ngay cả khi đặt giữa vườn, và tay quay công thái học vận hành mượt mà giúp việc cuộn ống nước trở nên dễ như trở bàn tay.

    HR 4.30 Set hose reel

    Giá treo tường

    Nhờ giá treo tường chắc chắn, ru lô có thể được gắn lên tường để tiết kiệm không gian. Khi tưới cây, ru lô có thể vẫn được treo trên tường hoặc dùng như một thiết bị di động trong vườn. Giá treo phía dưới của bộ ru lô HR 4.30 còn mang đến giải pháp thiết thực giúp treo và cất giữ các loại vòi phun cùng cần phun thật tiện lợi.

    Ru lô 2 trong 1

    Vô cùng thiết thực. Tính năng kép. Chiếc ru lô này được sử dụng vừa để cất giữ ống nước gọn gàng trên tường, vừa để di chuyển linh hoạt khắp khu vườn.

    Tay quay dạng gập

    Cuộn ống chuẩn xác và cất giữ tiết kiệm không gian nhờ tay quay có khả năng thu gọn.

    Khớp nối ống nước dạng góc

    Khớp nối dạng góc bên trong ru lô giúp ống nước không bị gập gãy và luôn đảm bảo lưu lượng nước thoát ra tối đa.

    Hose hanger

    Hose hanger

    Móc treo ống nước Plus

    Móc treo ống nước Plus Kärcher cứng cáp và thanh lịch, lý tưởng để dễ dàng gắn lên tường ngoài. Chiếc móc treo thiết thực này giúp tiết kiệm không gian và cung cấp chỗ cất giữ cho các loại vòi phun cùng đầu phun. Thiết bị bảo quản phù hợp với mọi loại ống tưới vườn thông dụng. Do đó, không gì có thể cản trở công việc làm vườn của bạn nữa. Hệ thống bảo quản ống nước Kärcher tiên tiến thiết lập tiêu chuẩn mới về chức năng, thiết kế và chất lượng. Lý tưởng để cuộn và nhả ống nhanh chóng – chiếm rất ít diện tích. Kärcher: sự lựa chọn thông minh cho nhu cầu tưới tiêu của bạn.

    Hose hanger
    Hose Hanger Plus hose hanger

    Gắn tường đơn giản

    Móc treo gắn tường thiết thực: ống tưới vườn có thể được cất giữ gọn gàng trên tường để tiết kiệm không gian.

    Ngăn chứa đồ

    Ngăn chứa đồ thiết thực dành cho găng tay làm vườn, các khớp nối ống nước hoặc những vật dụng tương tự.

    Giá đỡ vòi phun thiết thực

    Nhờ giá đỡ được tích hợp sẵn, các loại vòi phun có thể được gắn và cất giữ trực tiếp ngay trên móc treo gắn tường.