Hose storage

Luôn được cất giữ gọn gàng hoàn hảo: guồng ống cuốn mang thiết kế thời trang được gắn lên tường để tiết kiệm không gian và kết nối với vòi nước thông qua một ống nối. Nhờ được trang bị giá đỡ treo tường, guồng ống cuốn thậm chí có thể xoay góc rộng hơn 180° và do đó dễ dàng vươn tới mọi ngóc ngách trong khu vườn của bạn. Ống tưới vườn rất dễ dàng để kéo dài ra đến mức tối đa. Có các nấc khóa tương ứng, và ống sẽ chốt cố định hoàn toàn tự động ở những khoảng cách ngắn. Chỉ cần kéo nhẹ phần đầu ống để nhả cơ chế khóa, giúp ống tự động thu cuộn lại một cách nhịp nhàng và có kiểm soát, hoàn toàn không bị gập hay thắt nút. Guồng ống cuốn còn ghi điểm tuyệt đối với FlexChange, một hệ thống lắp đặt đầy tính sáng tạo giúp dễ dàng chuyển đổi thiết bị giữa giá treo tường và cọc cắm đất (phụ kiện tùy chọn). Giá đỡ treo tường cũng có thể tháo rời và tích hợp sẵn các khe cắm cho vòi phun cùng phụ kiện tưới cây. Guồng ống cuốn cũng có khả năng chống tia cực tím (UV) và sương giá, do đó có thể gắn cố định trên tường nhà bạn suốt cả năm.