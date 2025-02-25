Hose storage

Guồng HBX 2.10 là giải pháp lý tưởng để tưới cây trên ban công, sân thượng, các khu vườn nhỏ hoặc dùng trong những chuyến cắm trại ngoài trời. Thiết bị sẵn sàng để sử dụng ngay, đi kèm trọn bộ mọi phụ kiện cần thiết cho việc dùng ngoài trời. Ống nước dễ dàng được cuộn lại nhanh chóng và nhẹ nhàng nhờ tay quay dạng gập. Hơn nữa, với hệ thống chống nhỏ giọt đáng tin cậy cùng hai khớp nối Aqua Stop, việc tháo rời rất đơn giản và không bị bắn nước. Điều này, kết hợp cùng thiết kế lưu trữ phụ kiện và đầu ống thông minh, đảm bảo các vết nước đọng trên thảm hay sàn gỗ sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Kích thước cực nhỏ gọn giúp bạn cất giữ thiết bị ở những không gian hẹp nhất trong nhà, ví dụ như tủ dưới bồn rửa chén. Ngoài ra, guồng còn có thể được gắn thẳng lên tường. Thiết bị này cũng rất thích hợp để làm vòi cấp nước cho các dòng máy phun rửa áp lực K 2 – K 4 của Kärcher.