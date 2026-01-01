Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black Kärcher hose reel with handle, featuring a compact design and open storage compartment, against a white background.

    Móc treo ống cao cấp có hộp

    Mã đơn hàng: 2.645-162.0

    Móc treo ống cao cấp chắc chắn có hộp để dễ dàng gắn vào tường. Tiện lợi và tiết kiệm không gian lưu trữ ống. Có hộp đựng bình xịt, đầu nối, găng tay làm vườn và hộp đựng kéo làm vườn, ... Phù hợp với mọi loại ống thông dụng.