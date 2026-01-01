Móc treo ống cao cấp có hộp

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-162.0Móc treo ống cao cấp chắc chắn có hộp để dễ dàng gắn vào tường. Tiện lợi và tiết kiệm không gian lưu trữ ống. Có hộp đựng bình xịt, đầu nối, găng tay làm vườn và hộp đựng kéo làm vườn, ... Phù hợp với mọi loại ống thông dụng.
Công suất của ống (m)
Tối đa 35 Tối đa 25 Tối đa 20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.377
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.448
Kích thước (D x R x C) (mm)
150 x 300 x 460
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