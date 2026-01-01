Móc treo ống nước

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.645-161.0Móc treo ống nước chắc chắn và dễ dàng gắn vào tường giúp tiết kiệm không gian lưu trữ ống nước. Có hộp bảo quản cho vòi phun, súng phun, đầu nối và găng tay làm vườn. Thích hợp cho tất cả các loại ống thông dụng.
Công suất của ống (m)
Tối đa 35 Tối đa 25 Tối đa 20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.69
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.733
Kích thước (D x R x C) (mm)
145 x 300 x 305
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