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    Black Kärcher hose reel holder with a triangular design, featuring a branded logo on the front.

    Móc treo ống nước

    Mã đơn hàng: 2.645-161.0

    Móc treo ống nước chắc chắn và dễ dàng gắn vào tường giúp tiết kiệm không gian lưu trữ ống nước. Có hộp bảo quản cho vòi phun, súng phun, đầu nối và găng tay làm vườn. Thích hợp cho tất cả các loại ống thông dụng.