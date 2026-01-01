Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.645-233.0Với phụ kiện niêm phong ống, ống Kärcher Rain System® và ống nhỏ giọt có thể được niêm phong an toàn. Phụ kiện được gắn ở cuối ống mà không cần sử dụng dụng cụ.
Áp lực tối đa (bar)
4
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.03
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.047
Kích thước (D x R x C) (mm)
64 x 26 x 26
Phạm vi cung cấp
Các lĩnh vực ứng dụng