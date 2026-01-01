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    Black Kärcher nozzle adapter with a cylindrical shape, featuring ridged sections and a smooth finish.

    Niêm phong ống

    Mã đơn hàng: 2.645-233.0

    Với phụ kiện niêm phong ống, ống Kärcher Rain System® và ống nhỏ giọt có thể được niêm phong an toàn. Phụ kiện được gắn ở cuối ống mà không cần sử dụng dụng cụ.