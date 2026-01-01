Nước lau sàn đa năng RM 536

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-944.0Sử dụng cho tất cả các sàn cứng: Nước tẩy rửa sàn đa năng RM 536 mang lại hiệu quả vệ sinh vượt trội. Có khả năng bảo vệ độ ẩm để sàn không bị cong vênh với hương chanh dễ chịu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
65 x 65 x 210
Kích thước đóng gói (ml)
500
Đơn vị gói (Unit)
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.583
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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