Ống dây Kärcher Rain System® là thành phần chính của Kärcher Rain System®. Ống dây phân phối nước đồng đều trong hệ thống. Đầu phun nhỏ giọt, vòng đệm và vòi phun siêu nhỏ có thể được bảo vệ tối ưu tại ống. Ống có thể được rút ngắn khi cần thiết và mở rộng bằng cách sử dụng đầu nối chữ I hoặc phân nhánh bằng đầu nối chữ T. Ví dụ, ống nhỏ giọt có thể được kết nối ở cuối ống. Vòi dài 10 m. Lưới gia cường chịu áp lực không chứa cadimi, bari và chì, nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người. Lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Việc lắp ráp ống rất dễ dàng và không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới truyền thống, hoạt động ở áp suất lên đến 4 bar và có vòi 1/2 "với đầu phun nhỏ giọt và đầu phun siêu nhỏ. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại máy và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer cho hệ thống kiểm soát tưới nước theo nhu cầu.

Ống cấp nước của Kärcher Rain System® Có thể dễ dàng dán các vòng cổ nhỏ giọt, niêm phong và cổ phun. Vòi vườn chất lượng Thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe. Không chứa cadmium, bari và chì Thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe. Thiết kế bền bỉ Độ bền. Chịu được nhiệt độ từ -20 đến +65°C Bền. Lớp xen kẽ đục Ngăn chặn sự hình thành tảo trong vòi. Dễ sử dụng Dễ sử dụng Dễ sử dụng Chắc chắn và bền bỉ Vòi tưới vườn chất lượng 3 lớp Cực kỳ linh hoạt để đặt.