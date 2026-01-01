Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Coiled Kärcher high-pressure hose in black, featuring textured surface and visible branding.

    Ống dây Kärcher Rain System

    Mã đơn hàng: 2.645-227.0

    Ống dây Kärcher Rain System® cung cấp nước cho Kärcher Rain System®. Các thành phần ứng dụng có thể điều chỉnh khác nhau có thể được gắn trực tiếp vào ống.