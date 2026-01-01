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    Coiled Kärcher garden hose with black and yellow stripes, featuring a textured surface.

    Ống dây Performance Plus 1/2" -20m

    Mã đơn hàng: 2.645-318.0

    Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.