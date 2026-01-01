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    Coiled black Kärcher garden hose with textured surface, shown against a white background.

    Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m

    Mã đơn hàng: 2.645-324.0

    Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.