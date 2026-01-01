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    Coiled black Kärcher soaker hose with a yellow interior, resting on a white surface.

    Ống nhỏ giọt

    Mã đơn hàng: 2.645-228.0

    Ống nhỏ giọt dài 25 m hoàn hảo để tưới nước hiệu quả cho hàng rào và bụi rậm nhờ đầu ra đồng đều. Ống có thể được kéo dài đến 50 m.