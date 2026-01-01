Ống nhỏ giọt

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-229.0Ống nhỏ giọt dài 10 m hoàn hảo để tưới nước hiệu quả cho hàng rào và bụi rậm nhờ đầu ra đồng đều. Ống có thể được kéo dài đến 50 m.
Kích thước (D x R x C) (mm)
147 x 345 x 25
Dung lượng đầu ra mức 4 bar (l/h)
250
Đường kính
1/2″
Trọng lượng (Kg)
0.525
Màu sắc
Đen
Áp lực tối đa (bar)
4
Chiều dài ống nước (m)
10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.55
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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