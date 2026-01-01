Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Phụ kiện vệ sinh thảm | Kärcher

    Black Kärcher accessory tray with a rectangular shape and raised edges, designed for holding tools or components.

    Phụ kiện vệ sinh thảm

    Mã đơn hàng: 2.863-269.0

    Phụ kiện được thiết kế để vệ sinh thảm dành cho dòng máy làm sạch bằng hơi nước SC EasyFix