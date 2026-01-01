Phụ kiện vệ sinh thảm | Kärcher

Phụ kiện được thiết kế riêng kết hợp cùng bộ dụng cụ vệ sinh sàn của dòng máy làm sạch bằng hơi nước SC EasyFix , giúp vệ sinh và khử vi khuẩn cho thảm nhanh chóng và dễ dàng. Tháo lắp thuận tiện, trà lại độ tươi mới và bông mềm cho từng sợi thảm. Lưu ý: Phụ kiện vệ sinh thảm không sử dụng được cho các dòng máy SC đời cũ với bàn phun kẹp.

Thích hợp cho bộ dụng cụ vệ sinh EasyFix Trả lại độ tươi mới cho thảm Có thể dễ dàng tháo lắp vào bàn lau sàn. Thuận tiện tháo lắp mà không cần phải cúi người