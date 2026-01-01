Phụ kiện vệ sinh thảm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-269.0Phụ kiện được thiết kế để vệ sinh thảm dành cho dòng máy làm sạch bằng hơi nước SC EasyFix
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.107
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.259
Kích thước (D x R x C) (mm)
357 x 178 x 46
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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