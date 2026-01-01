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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Robot lau kính
Mã đơn hàng: 1.269-210.0
Dung tích bình chứa chất tẩy rửa (ml)
70
Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
50
Hiệu suất vệ sinh (phút/m²)
3
Lực hút (Pa)
3300
Lực hút tối đa (Pa)
5000
Chiều dài dây điện (m)
5
Độ ồn (dB(A))
76
Độ ồn (dB(A))
62
Kích thước cửa sổ tối thiểu (Rộng x Cao) (cm)
35 x 35
Điện áp (V)
100 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Loại pin nguồn dự phòng khẩn cấp
Pin Lithium-ion
Dung lượng pin nguồn dự phòng khẩn cấp (Ah)
0.65
Điện áp pin nguồn dự phòng khẩn cấp (V)
14.8
Thời gian hoạt động của pin nguồn dự phòng khẩn cấp (min)
40
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
1.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.129
Kích thước (D x R x C) (mm)
292 x 160 x 71
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng