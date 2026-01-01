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    Kärcher robotic window cleaner with white and yellow design, featuring dual cleaning pads and a central control button.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    Reddot Design Award 2026

    Robot lau kính

    RCW 2

    Mã đơn hàng: 1.269-210.0

    • 2 cảm biến cạnh giúp phát hiện mép và vật thể, tốc độ 3 phút/m²
    • Đĩa xoay làm sạch, 2 vòi xịt siêu âm
    • 3 cặp khăn lau vi sợi (tổng 6 chiếc), dung dịch tẩy rửa