Robot lau kính RCW 2 là giải pháp lý tưởng giúp thay thế việc lau chùi thủ công, mang lại bề mặt kính trong suốt và không vết mờ một cách tự động. Nhờ công nghệ hút chân không mạnh mẽ, RCW 2 bám chắc chắn trên mọi bề mặt nhẵn, phù hợp cho các ô cửa kính lớn, gương và cả những vị trí trên cao khó tiếp cận. Hệ thống điều hướng thông minh kết hợp cùng các cảm biến nhận diện khung cửa và vật cản giúp robot hoạt động hiệu quả và an toàn. Sản phẩm sở hữu hai đĩa xoay cùng khăn lau vi sợi mô phỏng thao tác lau bằng tay, kết hợp với hai vòi xịt siêu âm phun sương chính xác, giúp làm sạch sâu mà không gây nhỏ giọt chất tẩy rửa. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển máy qua remote với 4 chế độ làm sạch tự động. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị hệ thống an toàn kép gồm pin dự phòng khẩn cấp và dây bảo hiểm, giúp robot luôn bám chắc trên kính ngay cả khi mất điện đột ngột. Tín hiệu LED và thông báo bằng giọng nói cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của máy mọi lúc.

Điều hướng tuần tự (thông minh) Làm sạch tuần tự toàn bộ diện tích mà không bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Hướng di chuyển tự động thay đổi khi robot tiếp xúc với vật cản. Tự động quay trở lại vị trí bắt đầu. Phun chất tẩy rửa tự động Hai vòi xịt siêu âm đảm bảo làm ẩm bề mặt kính mà không gây nhỏ giọt. Dung dịch lau kính đi kèm giúp bề mặt sáng bóng không vết mờ, giúp nước mưa trôi nhanh hơn và hạn chế bám bẩn trở lại. Tiêu chuẩn an toàn cao Độ bám chắc chắn nhờ công nghệ hút chân không tin cậy và hệ thống an toàn bổ sung. Bảo vệ tăng cường nhờ tích hợp pin dự phòng khẩn cấp giúp robot bám chắc trên mặt kính ngay cả khi mất điện. Điều khiển từ xa thông minh giúp vận hành và giám sát dễ dàng 4 chế độ tự động cho mọi tác vụ làm sạch: làm sạch nhanh, làm sạch sâu, làm sạch điểm và đánh bóng. Có thể điều khiển thủ công. Giao diện người dùng trực quan Nút Bật/Tắt (ON/OFF) dễ dàng sử dụng. Phản hồi và thông báo lỗi thông qua màn hình LED dễ quan sát. Luôn được cập nhật: thông tin quan trọng hoặc trạng thái hiện tại được thông báo qua giọng nói. Hai cảm biến nhận diện khung cửa và vật cản Nhận diện chính xác khung cửa sổ và các vật cản khác. Khăn lau làm từ sợi vi sợi (microfibre) cao cấp Các vi sợi mềm của vải sẽ hút bụi bẩn một cách tối ưu. Có thể giặt bằng máy giặt ở nhiệt độ lên đến 40°C.