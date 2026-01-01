Robot lau kính RCW 4 hỗ trợ làm sạch hoàn toàn tự động cho các cửa sổ lớn và khó tiếp cận, đảm bảo tầm nhìn luôn rõ nét. Nhờ công nghệ hút chân không mạnh mẽ, thiết bị bám chắc chắn trên mọi bề mặt phẳng, bao gồm cả gương và vách kính tắm. Ngay cả bề mặt kính không khung cũng được làm sạch nhanh chóng và tin cậy nhờ hệ thống điều hướng chính xác với bốn cảm biến phát hiện khung, vật cản và cạnh kính. Để đạt kết quả ấn tượng, khăn lau microfiber được làm ẩm liên tục bằng dung dịch làm sạch thông qua sáu vòi phun vận hành bằng bơm. Việc làm ẩm trực tiếp giúp ngăn chặn sự hình thành giọt nước và bay hơi do gió. Người dùng có thể chọn bốn chế độ làm sạch tự động và một chế độ thủ công tùy theo nhu cầu, điều khiển tiện lợi qua remote. Tín hiệu LED và thông báo bằng giọng nói cung cấp thông tin chính xác về tình trạng máy, ví dụ như khi bình chứa hóa chất hết. Dung dịch lau kính RM 503 đi kèm giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả, khô nhanh không để lại vệt và hỗ trợ nước mưa trôi đi nhanh hơn. Ngay cả khi mất điện, RCW 4 vẫn bám an toàn trên kính nhờ pin dự phòng khẩn cấp và dây bảo hiểm.

Điều hướng tuần tự (thông minh) Làm sạch tuần tự toàn bộ diện tích mà không bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Hướng di chuyển tự động thay đổi khi robot tiếp xúc với vật cản. Tự động quay trở lại vị trí bắt đầu. Phun chất tẩy rửa tự động Sáu vòi phun hoạt động bằng bơm liên tục làm ẩm khăn lau. Không bị nhỏ giọt hay phun tia nước lệch hướng. Dung dịch lau kính đi kèm giúp bề mặt sáng bóng không vết mờ, giúp nước mưa trôi nhanh hơn và hạn chế bám bẩn trở lại. Cảm biến dùng để phát hiện cửa sổ không khung và bề mặt kính Nhận diện chính xác khung cửa sổ và các vật cản khác. Bốn cảm biến ở bốn góc cũng phát hiện các cạnh của bề mặt kính không khung và điều chỉnh hệ thống dẫn đường cho phù hợp. Tiêu chuẩn an toàn cao Độ bám chắc chắn nhờ công nghệ hút chân không tin cậy và hệ thống an toàn bổ sung. Bảo vệ tăng cường nhờ tích hợp pin dự phòng khẩn cấp giúp robot bám chắc trên mặt kính ngay cả khi mất điện. Điều khiển từ xa thông minh giúp vận hành và giám sát dễ dàng 4 chế độ tự động cho mọi tác vụ làm sạch: làm sạch nhanh, làm sạch sâu, làm sạch điểm và đánh bóng. Có thể điều khiển thủ công. Giao diện người dùng trực quan Nút Bật/Tắt (ON/OFF) dễ dàng sử dụng. Phản hồi và thông báo lỗi thông qua màn hình LED dễ quan sát. Luôn được cập nhật: thông tin quan trọng hoặc trạng thái hiện tại được thông báo qua giọng nói. Khăn lau microfiber Các vi sợi mềm của vải sẽ hút bụi bẩn một cách tối ưu. Có thể giặt bằng máy giặt ở nhiệt độ lên đến 40°C. Hệ thống khóa dán giúp việc thay khăn lau trở nên cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.