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    Robot lau kính

    RCW 4

    Mã đơn hàng: 1.269-230.0

    • 4 cảm biến góc để phát hiện cạnh, vật thể và ngã, tốc độ 2,5 phút/m²
    • Khăn lau nhà dùng để vệ sinh, luôn làm ẩm khăn lau nhà.
    • 3 khăn lau nhà bằng sợi microfiber, chất tẩy rửa