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    White Kärcher robotic vacuum cleaner with a circular design, featuring a docking station and control buttons on top.

    ROBOT HÚT BỤI VÀ LAU SÀN RCV 5 *EU

    Mã đơn hàng: 1.269-640.0

    • Điều hướng LiDAR, nhận diện vật cản, camera AI
    • Khăn lau ướt, cảm biến thảm và chức năng Auto Boost
    • Trạm sạc, 2x khăn lau, 2x chổi quét ven, 2x bộ lọc