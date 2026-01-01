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    White Kärcher robot vacuum cleaner with circular design, docking station, and visible power button on top.

    ROBTO HÚT BỤI VÀ LAU SÀN RCV 3

    Mã đơn hàng: 1.269-620.0

    • Điều hướng LiDAR
    • Khăn lau ướt, cảm biến thảm
    • Trạm sạc, 2x khăn lau, 2x chổi quét ven, 2x bộ lọc