RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station

Trải nghiệm làm sạch sàn nhà nhẹ nhàng, không tốn sức cùng RVF 7 Comfort thông minh. Robot hút bụi và lau nhà tiên tiến này không chỉ làm sạch sàn cứng mà còn xử lý hiệu quả thảm lông ngắn – thực hiện hoàn toàn tự động. Nhờ công nghệ điều hướng LiDAR thông minh kết hợp camera và AI, thiết bị có thể nhận diện chướng ngại vật và di chuyển chính xác qua mọi căn phòng. Với lực hút lên đến 10.000 pascal, máy dễ dàng loại bỏ bụi bẩn khi hút khô, trong khi công nghệ con lăn đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại hiệu quả lau ướt vượt trội. Trạm đa chức năng của RVF 7 Comfort mang đến khả năng tự động hóa cao. Ngay khi hết nước sạch hoặc bình chứa nước bẩn và bụi khô đầy, robot sẽ tự động quay về trạm. Tại đây, nước sạch sẽ được châm đầy, nước bẩn và bụi được xử lý – hoàn toàn không cần can thiệp thủ công. Bạn có thể điều khiển RVF 7 Comfort tiện lợi qua ứng dụng và tận hưởng nhiều thời gian rảnh hơn, trong khi ngôi nhà luôn được giữ sạch sáng bóng.

Công nghệ con lăn đã được kiểm chứng Con lăn xoay liên tục được làm ẩm bằng nước sạch và được lau sạch sau mỗi vòng quay. Điều này đảm bảo quá trình lau ướt sàn cứng luôn sạch sẽ và đạt hiệu quả tối ưu. Cảm biến phát hiện bụi bẩn thông minh RVF 7 Comfort nhận diện mức độ bụi bẩn và tự động điều chỉnh các thông số làm sạch, đảm bảo hiệu quả tối ưu và làm sạch kỹ lưỡng. Camera trực tiếp với khả năng truy cập từ xa Bạn có thể truy cập trực tiếp vào camera của RVF 7 Comfort bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng, cho phép bạn theo dõi ngôi nhà của mình ngay cả khi đang đi xa. Điều hướng chính xác với LiDAR và trí tuệ nhân tạo (AI) Cho phép nhận diện phòng nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Nhờ đó, robot hút bụi luôn định hướng chính xác và làm sạch một cách đáng tin cậy. Cảm biến laser đơn bổ sung cùng camera thông minh giúp nhận diện các vật thể nhỏ hoặc thấp như giày, tất hoặc dây cáp – những vật thể mà hệ thống LiDAR có thể không phát hiện được. Nếu hệ thống camera laser phát hiện chướng ngại vật, thông tin sẽ được ghi nhận và lưu lại trên bản đồ đã lưu trữ. Con lăn lau và chổi chính có thể nâng hạ, tích hợp công nghệ chống rối tóc Nếu RVF 7 Comfort phát hiện bụi bẩn ướt hoặc chất lỏng trên sàn, chổi chính dùng cho chế độ hút khô sẽ tự động được nâng lên. Nếu RVF 7 Comfort phát hiện thảm trong quá trình lau ướt, con lăn lau sẽ tự động được nâng lên để bảo vệ thảm khỏi độ ẩm (có thể tùy chỉnh riêng trong ứng dụng). Chổi chính được trang bị bộ phận chống rối tóc đặc biệt, giúp hạn chế tối đa tình trạng tóc dài quấn vào chổi và nhờ đó việc vệ sinh, tháo gỡ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hệ thống hai bình chứa tích hợp cảm biến Các con lăn sợi microfiber liên tục được làm ẩm bằng nước từ bình nước sạch, trong khi nước bẩn được thu gom vào một bình chứa riêng biệt. Sàn nhà luôn sạch sẽ – sau mỗi lần lau. Trạm đa năng Trạm đa năng tự động xả và châm đầy các bình nước, đồng thời sọn sạch hộp chứa bụi khô. Sau đó, robot sẽ tự động tiếp tục công việc dọn dẹp. Sau mỗi lần dọn dẹp, con lăn lau sẽ được tự động giặt sạch bằng nước ấm và sau đó sấy khô bằng luồng khí nóng. Thay đổi chế độ chỉ với một nút bấm Thay đổi chế độ làm sạch nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một nút bấm trực tiếp trên máy hoặc tại trạm đa năng. Việc vận hành trực quan, tiện lợi và có thể sử dụng mà không cần thông qua ứng dụng. Con lăn có thể giặt bằng máy Con lăn lau nhà có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60°C.Giúp loại bỏ hiệu quả ngay cả những vết bẩn cứng đầu tích tụ lâu ngày trong sợi microfiber. Một phương án bổ sung để làm sạch con lăn microfiber, bên cạnh chức năng vệ sinh tự động tại trạm đa chức năng. Điều khiển tiện lợi qua ứng dụng Tùy chỉnh thông số làm sạch theo nhu cầu cá nhân: tạo bản đồ cho từng tầng khác nhau, thiết lập khu vực cấm vào, đặt tên phòng, lên lịch thời gian làm sạch và nhiều tính năng khác. Lực hút, lượng nước và các thiết lập làm sạch khác có thể được tùy chỉnh riêng cho từng phòng. Tiến độ làm sạch có thể được theo dõi liên tục và báo cáo dọn dẹp chi tiết có thể được truy cập bất cứ lúc nào.