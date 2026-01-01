RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 1.269-690.0
Thiết bị chạy bằng pin
1
Thời gian sạc ắc-quy (min)
230
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp pin (V)
14.4
Dung lượng pin (Ah)
5.2
Độ ồn (dB(A))
67
Lực hút (Pa)
13000
Bình chứa nước sạch (ml)
300
Khoang chứa nước bẩn (ml)
130
Thùng chứa bụi (ml)
250
Thời gian vận hành mỗi lần sạc (min)
150
Diện tích làm sạch (m²)
160 60
Bình nước sạch của trạm đa năng (l)
3
Bình nước bẩn của trạm đa năng (l)
2.4
Túi lọc của trạm đa chức năng (l)
4
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 240 / 50 60
Màu sắc
Trắng
Bản cập nhật phần mềm sẽ được cung cấp cho đến
2032-12-31
Kích thước robot (L x W x H) (mm)
105
Đường kính robot (mm)
360
Kích thước trạm đa chức năng (L x W x H) (mm)
450 x 400 x 520
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5.62
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
20.115
Kích thước (D x R x C) (mm)
350 x 350 x 105
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng