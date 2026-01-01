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    Kärcher robotic vacuum cleaner in docking station, featuring a sleek white design with a circular top and control buttons.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    Reddot Design Award 2026

    RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station

    Mã đơn hàng: 1.269-690.0

    • Điều hướng LiDAR, nhận diện vật cản, camera AI và cảm biến phát hiện bụi bẩn thông minh.
    • Con lăn lau cho chế độ lau ướt (có thể nâng hạ), cảm biến thảm và chức năng Auto Boost.
    • Trạm đa chức năng, 2× con lăn, 4× chổi bên, 2× bộ lọc, dung dịch RM 536, 2× túi lọc bụi.