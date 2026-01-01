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    Kärcher robotic vacuum cleaner with docking station, featuring a sleek white design and visible brand logo.

    RVM 4

    Mã đơn hàng: 1.269-130.0

    • Điều hướng LiDAR, nhận diện vật thể.
    • Chổi lau xoay dùng cho lau ướt (có khả năng nâng hạ), cảm biến nhận diện thảm
    • Trạm đa năng, 2× chổi lau, 2× chổi bên, 2× bộ lọc, 1× túi lọc bụi