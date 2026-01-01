Sàn nhà sạch bóng mỗi ngày. Robot hút bụi và lau sàn thông minh RVM 4 Comfort làm sạch có hệ thống các bề mặt sàn cứng và thảm lông thấp. Ở chế độ hút khô, thiết bị vận hành với bàn lau đĩa dạng xoay, chổi biên và lực hút mạnh mẽ, giúp làm sạch hiệu quả. Hai đĩa lau xoay tích hợp khăn microfibre – trong đó có một đĩa có thể vươn sát mép tường, hỗ trợ loại bỏ cả những vết bẩn cứng đầu. Sau lần quét thăm dò ban đầu, RVM 4 Comfort sử dụng cảm biến laser LiDAR để thiết lập bản đồ không gian phòng. Nhờ hệ thống laser kép kèm camera tích hợp, thiết bị có thể nhận diện và điều hướng tránh các vật cản thấp như dây cáp hoặc tất. Các cảm biến bổ sung giúp ngăn ngừa rơi ngã, ví dụ khu vực cầu thang. Cảm biến siêu âm nhận diện bề mặt thảm và kích hoạt chức năng Auto Boost để tự động tăng lực hút. Khi chuyển sang chế độ lau, robot sẽ tự động tránh thảm hoặc nâng các đĩa lau lên. Trạm đa năng tự động giặt và sấy khô khăn microfibre, đồng thời làm sạch hộp chứa bụi của robot. Thiết bị có thể được điều khiển linh hoạt thông qua ứng dụng, thiết lập lịch làm sạch sẵn hoặc thao tác trực tiếp bằng nút bấm trên thân máy. Trong trường hợp cần hỗ trợ, robot sẽ gửi thông báo bằng giọng nói đến người dùng.

Điều hướng chính xác Nhờ cảm biến laser kép, RVM 4 có khả năng phát hiện chướng ngại vật và tự động điều hướng né tránh, nhờ đó không bị mắc kẹt hay gây ra bất kỳ hư hại nào. Cảm biến laser kép còn cho phép robot nhận diện các vật thể nhỏ hoặc sát mặt sàn mà hệ thống LiDAR khó phát hiện (chẳng hạn như giày dép, tất hoặc dây cáp). Nhờ công nghệ điều hướng LiDAR nhanh và mạnh mẽ, robot có khả năng quét và lập bản đồ các phòng một cách chính xác, đảm bảo định hướng tối ưu cho các chu trình làm sạch ổn định – ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Cụm lau sàn với các đĩa lau xoay. Các đĩa lau xoay tích hợp khăn microfibre giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả nhờ tốc độ quay cao và áp lực xuống bề mặt sàn. Ngay khi robot phát hiện có thảm, các đĩa lau sẽ tự động được nâng lên để ngăn thảm bị ướt. Đĩa lau bên phải có khả năng mở rộng để làm sạch mép tường, đảm bảo hiệu quả làm sạch tốt nhất. Phát hiện thảm và Auto Boost: RVM 4 Comfort tự động nhận diện các khu vực trải thảm bằng cảm biến siêu âm và hiển thị chúng trên bản đồ trong ứng dụng. Khi chức năng lau được kích hoạt, robot sẽ tự động tránh các khu vực trải thảm đã nhận diện hoặc di chuyển qua thảm với bộ phận lau được nâng cao. Chức năng Auto Boost tự động tăng lực hút khi cần thiết trên các khu vực trải thảm để đạt được hiệu quả làm sạch tối ưu hơn. Cảm biến chống rơi Các cảm biến chống rơi giúp RVM 4 Comfort vận hành tin cậy, ngăn thiết bị không bị ngã xuống các cầu thang hoặc bậc thềm. Các cảm biến quét sàn. Nếu phát hiện thấy sự sụt giảm lớn, bộ điều khiển sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt robot quay lại. Bảo vệ và cập nhật dữ liệu Là nhà sản xuất có trụ sở tại Đức, Kärcher rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và hết sức cẩn thận để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về vấn đề này. Toàn bộ quá trình truyền dữ liệu giữa ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn và robot hút bụi lau sàn được thực hiện thông qua hệ thống đám mây, với máy chủ đặt duy nhất tại Đức. Các bản cập nhật thường xuyên giúp cải thiện và nâng cao hiệu suất của cả robot và ứng dụng. Đồng thời, hệ thống bảo mật cũng được cập nhật liên tục để phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Kiểm soát ứng dụng thuận tiện với mạng WLAN Ứng dụng có thể được sử dụng để điều chỉnh nhiều cài đặt phù hợp với sở thích cá nhân. Thông qua ứng dụng, bạn có thể cấu hình robot hút bụi lau sàn RVM 4 Comfort và điều khiển thiết bị từ bất kỳ đâu – ngay cả khi bạn không ở nhà. Thông tin về trạng thái hiện tại của thiết bị và màn hình hiển thị tiến trình dọn dẹp hiện tại có sẵn thông qua ứng dụng. Lập bản đồ chính xác với các tùy chọn tùy chỉnh linh hoạt Ứng dụng có thể lưu trữ nhiều bản đồ, ví dụ: cho nhiều tầng. Có thể thiết lập các khu vực mà bạn không muốn robot di chuyển vào làm sạch (ví dụ: trụ cào móng cho mèo, khu vực vui chơi trong phòng trẻ em hoặc các chướng ngại vật mà robot không thể vượt qua). Xác định các khu vực cần dọn dẹp nhiều lần, sử dụng chế độ dọn dẹp chuyên sâu hoặc lau ướt với lượng nước nhiều hơn Điều chỉnh các thông số làm sạch Ứng dụng cho phép bạn điều chỉnh các thông số dọn dẹp khác nhau cho từng khu vực khác nhau của phòng Thời gian làm sạch và lịch trình làm sạch có thể được thiết lập trong ứng dụng. RVM 4 Comfort tự động bắt đầu quá trình dọn dẹp theo đúng ngày và thời gian đã được lập trình. Tự động bảo trì thông qua trạm đa chức năng. Sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp, RVM 4 Comfort sẽ quay trở về trạm đa chức năng để tự động đổ rác, đồng thời giặt và sấy khô các miếng lau microfibre. Bộ phận lau được sấy khô bằng khí nóng để ngăn ngừa mùi hôi. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nếu bình nước sạch hết nước hoặc chưa được lắp đặt, bình nước bẩn đầy hoặc chưa được lắp đặt, túi lọc chưa được lắp đặt.