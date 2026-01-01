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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 1.269-130.0
Thiết bị chạy bằng pin
1
Thời gian sạc ắc-quy (min)
230
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp pin (V)
14.4
Dung lượng pin (Ah)
5.2
Độ ồn (dB(A))
67
Lực hút (Pa)
15000
Thùng chứa bụi (ml)
300
Thời gian vận hành mỗi lần sạc (min)
160
Diện tích làm sạch (m²/h)
45
Bình nước sạch của trạm đa năng (l)
2.5
Bình nước bẩn của trạm đa năng (l)
3
Túi lọc của trạm đa chức năng (l)
2.3
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 240 / 50 60
Kích thước robot (L x W x H) (mm)
100
Đường kính robot (mm)
350
Trọng lượng robot (Kg)
3.84
Kích thước trạm đa chức năng (L x W x H) (mm)
310 x 450 x 445.5
Trọng lượng trạm đa chức năng (Kg)
6
Màu sắc
Trắng
Bản cập nhật phần mềm sẽ được cung cấp cho đến
2032-12-31
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
14.094
Kích thước (D x R x C) (mm)
350 x 350 x 100
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng