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    Kärcher steam cleaner set with accessories including a mop head, brush attachment, extension tubes, and cleaning cloth.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SC 1 Multi & Mop

    Mã đơn hàng: 1.516-410.0

    • Diện tích làm sạch 30 m²/bình chứa, công suất gia nhiệt 1,300 W
    • Bình chứa có thể tháo rời, thời gian đun 30s, trụ lọc cặn
    • Bộ đầu phun cầm tay và lau sàn
    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).
    ³⁾
    Đây là hệ số tối thiểu thể hiện mức độ kéo dài tuổi thọ sản phẩm, dựa trên các bài kiểm tra nội bộ với độ cứng tổng cộng của nước là 20 °dH và độ cứng carbonat là 15 °dH.