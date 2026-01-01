Máy làm sạch bằng hơi nước đa năng 4-trong-1 SC 1 Multi & Up nhỏ gọn giúp làm sạch sâu khắp ngôi nhà mà không cần hóa chất, có thể sử dụng tức thì như một thiết bị cầm tay đa năng hoặc máy lau sàn hơi nước 3-trong-1 linh hoạt nhờ bộ đầu hút sàn EasyFix Large đi kèm. Với khả năng vận hành tại ba vị trí khác nhau: trên, giữa và dưới, thiết bị đáp ứng hoàn hảo với mọi nhu cầu cá nhân. Việc làm sạch kỹ lưỡng bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher giúp loại bỏ tới 99,999% vi-rút¹⁾ và 99,99% tất cả các vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾ trên các bề mặt cứng. Thiết kế nhỏ gọn và thực tế giúp thiết bị sử dụng thoải mái và dễ dàng cất giữ trong những không gian nhỏ hẹp nhất. SC 1 Multi & Up sẵn sàng hoạt động chỉ trong 30 giây và dễ dàng châm thêm nước nhờ bình chứa có thể tháo rời, giúp việc làm sạch không bị gián đoạn hay phải chờ đợi lâu. Trụ lọc canxi có thể thay thế đảm bảo việc tự động khử cặn, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm gấp năm lần. Màn hình LED cùng bảng điều khiển cho phép vận hành đơn giản và nhẹ nhàng. Các chế độ khác nhau như đang làm nóng, sẵn sàng sử dụng, chế độ hơi nước và thông báo thay trụ lọc luôn được hiển thị rõ ràng.

Ứng dụng 4 trong 1 sáng tạo và vô cùng linh hoạt Thiết kế cải tiến của thiết bị cho phép nó được sử dụng như một máy phun hơi cầm tay đa năng SC 1 Multi hoặc như một cây lau nhà hơi nước 3 trong 1 SC 1 Multi & Up nhờ bộ đầu phun sàn lớn EasyFix đi kèm. Thiết kế độc đáo 3 trong 1 với ba vị trí lau khác nhau cho phép bạn lựa chọn cấu hình lau tối ưu bất cứ lúc nào. Trên: Khả năng di chuyển tối đa dưới đồ nội thất và khả năng đun hơi không liên tục. Giữa: Sự kết hợp giữa khả năng di chuyển tốt dưới đồ nội thất và trọng lượng thoải mái khi cầm nắm. Thấp: Thiết bị nhẹ như lông vũ khi cầm trên tay và có thể tự đứng vững trong thời gian ngắn. Thiết kế thiết bị nhỏ gọn và tiện dụng Dễ dàng cầm nắm nhờ thiết kế nhỏ gọn của thiết bị. Hình dáng công thái học cho việc làm sạch nhẹ nhàng. Cất trữ ngay tại những địa điểm có nhu cầu sử dụng cao. Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôi Bình chứa có thể tháo rời để châm thêm nước bất kỳ lúc nào - giúp công việc làm sạch được diễn ra liên tục. Bộ lọc cặn thông minh sẽ tự động loại bỏ cặn vôi khỏi nước, giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Đèn báo LED sẽ hiển thị khi nào cần thay trụ lọc, với thời gian báo trước là một giờ. Đèn LED hiển thị với bảng điều khiển Cho sự vận hành đơn giản và dễ dàng. Đơn giản chỉ cần bấm nhẹ vào bảng điều khiển để kích hoạt hơi nước mà không cần tốn sức. Đèn hiển thị dễ hiểu các chức năng: đang đun, sẵn sàng sử dụng, chế độ hơi nước và thông báo thay lọc cặn. Thời gian đun nóng nhanh Với thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc. Đầu hút sàn lớn EasyFix với khớp nối linh hoạt và khóa dán để cố định khăn lau sàn. Nhờ có đầu hút sàn EasyFix Large, máy làm sạch bằng hơi nước SC 1 Multi & Up có thể tự đứng vững ở vị trí thấp nhất, được gắn trực tiếp vào đầu hút sàn. Đầu hút sàn cũng giúp việc làm sạch nhanh hơn. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn.