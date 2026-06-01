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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch bằng hơi nước
Mã đơn hàng: 1.513-403.0
Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:
1. Thêm máy Máy làm sạch bằng hơi nước vào giỏ hàng.
2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Bộ khăn lau sàn Microfibre vào giỏ hàng.
👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Bộ khăn lau về mức 0đ.
Bấm vào đây để mua bộ khăn lau sàn Microfibre.
Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.
Giấy chứng nhận¹⁾
Loại bỏ lên đến 99,999% virus¹⁾ và 99,99% vi khuẩn²⁾
Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
75
Công suất gia nhiệt (W)
1500
Áp suất tối đa (bar)
3.2
Chiều dài dây điện (m)
4
Thời gian làm nóng (min)
6.5
Dung tích bình đun (l)
1
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
2.68
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.31
Kích thước (D x R x C) (mm)
304 x 231 x 287
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng