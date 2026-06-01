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    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, extension tubes, and cleaning pads, arranged on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    Reddot Design Award 2018

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SC 2 Deluxe

    Mã đơn hàng: 1.513-403.0

    • Hiệu suất làm sạch 75 m²/lần châm bình, công suất đun nóng 1500 W
    • Thời gian đun nóng 6,5 phút
    • Phụ kiện đa chức năng
    🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Mua Máy làm sạch bằng hơi nước sẽ được mua kèm miễn phí Bộ khăn lau sàn Microfibre.

    Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:

    1. Thêm máy Máy làm sạch bằng hơi nước vào giỏ hàng.

    2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Bộ khăn lau sàn Microfibre vào giỏ hàng.

    👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Bộ khăn lau về mức 0đ.

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    Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.

    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).