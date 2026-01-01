Dễ dàng sử dụng và trực quan,đây là model hoàn hảo cho việc làm sạch bằng hơi nước. Máy có chức năng điều chỉnh hơi nước hai cấp độ, giúp bạn tùy chỉnh cường độ hơi phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Các phụ kiện đi kèm được tích hợp tiện lợi trên thân máy, cùng với vị trí treo cho bàn hút sàn, giúp quá trình vệ sinh bằng hơi nước trở nên thoải mái hơn. Bàn hút sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời và nhờ công nghệ lamella, mang lại hiệu quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống móc vòng tiện lợi, khăn lau sàn microfiber có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng vào bàn hút sàn, và tháo ra mà không cần chạm vào bụi bẩn. Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix của Kärcher hoạt động hoàn toàn không sử dụng hóa chất và có thể sử dụng ở mọi nơi. Vệ sinh kỹ lưỡng với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% virus corona và 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình¹⁾ trên các bề mặt cứng thường gặp. Khi sử dụng đúng cách các phụ kiện đi kèm, máy có thể vệ sinh hiệu quả và hợp vệ sinh cho gạch men, mặt bếp, máy hút mùi và thậm chí cả những khe hẹp nhất. Ngay cả vết bẩn cứng đầu cũng được loại bỏ đáng tin cậy

Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện Khoang chứa và vị trí lưu trữ phụ kiện tiện lợi. Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng Hiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng Khóa an toàn trên súng phun hơi Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng. Phụ kiện đa chức năng Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,… Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến. Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm. Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.