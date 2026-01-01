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    Kärcher steam cleaner with accessories including extension tubes, floor nozzle, brush, and cleaning cloths on a white background.

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    SC 2 EasyFix

    Mã đơn hàng: 1.512-607.0

    • Hiệu suất làm sạch 75 m²/lần châm bình, công suất đun nóng 1500 W
    • Thời gian đun nóng 6,5 phút
    • Phụ kiện đa chức năng
    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).