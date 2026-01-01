Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix là model khởi đầu đơn giản và trực quan, tích hợp chức năng điều chỉnh hơi nước hai cấp độ để tùy chỉnh cường độ hơi phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Khoang chứa phụ kiện tiện lợi trên thân máy cùng vị trí treo cho bàn hút sàn là những chi tiết hữu ích giúp quá trình vệ sinh trở nên thoải mái hơn. Bàn hút sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời, kết hợp cùng công nghệ lamella mang lại hiệu quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống móc vòng tiện lợi, khăn lau sàn có thể được gắn nhanh chóng vào bàn hút sàn và tháo ra mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Thiết bị hoạt động hoàn toàn không sử dụng hóa chất và có khả năng ứng dụng linh hoạt. Vệ sinh kỹ lưỡng với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher giúp loại bỏ 99,999% virus và 99,99% vi khuẩn thông thường trên các bề mặt cứng trong gia đình. Các phụ kiện đa năng đi kèm giúp làm sạch vệ sinh hiệu quả cho gạch men, mặt bếp, máy hút mùi và cả những khe hẹp nhất. Ngay cả những vết bẩn cứng đầu cũng được loại bỏ một cách đáng tin cậy.

Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện Khoang chứa và vị trí lưu trữ phụ kiện tiện lợi. Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng Hiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Khóa an toàn trên súng phun hơi Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng. Phụ kiện đa chức năng Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,… Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến. Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm. Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.