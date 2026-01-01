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    Kärcher steam cleaner with detachable parts, including a cleaning pad, filter, and accessory holder, on a white background.

    Cây lau nhà hơi nước

    SC 3 Upright

    Mã đơn hàng: 1.513-530.0

    • Hiệu suất làm sạch 60 m²/lần châm bình, công suất đun nóng 1600 W
    • Bình chứa có thể tháo rời, thời gian đun 30s, trụ lọc cặn
    • Bao gồm 1 khăn lau sàn EasyFix
    ¹⁾
    Khi làm sạch tại chỗ bằng máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher, cụ thể là phun hơi nước trong 30 giây ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có thể loại bỏ 99,999% virus có màng bọc, chẳng hạn như virus cúm (ngoại trừ virus viêm gan B), trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường trong gia đình. (Vi khuẩn thử nghiệm: Modified vaccinia virus Ankara).
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    Khi làm sạch với tốc độ 30 cm/s ở mức hơi nước tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, thiết bị có khả năng loại bỏ 99,99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình sẽ bị tiêu diệt trên các bề mặt cứng nhẵn thông thường (vi khuẩn thử nghiệm: Enterococcus hirae).
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    Đây là hệ số tối thiểu thể hiện mức độ kéo dài tuổi thọ sản phẩm, dựa trên các bài kiểm tra nội bộ với độ cứng tổng cộng của nước là 20 °dH và độ cứng carbonat là 15 °dH.