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    Kärcher carpet cleaner with hose and nozzle, featuring separate fresh and dirt water tanks, alongside a yellow detergent sachet.

    MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG

    SE 2 Spot

    Mã đơn hàng: 1.081-410.0

    • Thiết bị làm sạch vết bẩn hiệu quả cho bề mặt vải dệt
    • Thân thiện với người dùng, dễ dàng cất trữ
    • Đầu hút phun hút cho vải bọc, Dung dịch RM 519 (100 ml)