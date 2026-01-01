Máy làm sạch phun hút SE 2 Spot tiện dụng là trợ thủ hoàn hảo giúp loại bỏ tức thì các vết bẩn trên nệm bọc và vải dệt hiệu quả. SE 2 Spot xử lý nhanh chóng bụi bẩn và mùi hôi, loại bỏ hiệu quả các vết bẩn từ thức ăn và đồ uống. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy làm sạch phun hút đặc biệt dễ sử dụng và chiếm ít không gian khi cất trữ. Điều này có nghĩa là thiết bị luôn sẵn sàng vận hành nhanh chóng bất cứ khi nào bạn cần xử lý các vết bẩn đột xuất. Phạm vi hoạt động rộng nhờ cáp nguồn 4,5 mét cho phép làm sạch linh hoạt ở bất kỳ đâu trong phòng. Ngăn chứa phụ kiện tiện lợi ngay trên thân máy giúp bạn dễ dàng mang theo và sẵn sàng để sử dụng. Thiết bị gồm đầu hút phun hút cho nệm bọc và dung dịch làm sạch.

Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưu Làm sạch sâu vào sợi vải Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả nhờ phương pháp làm sạch phun hút kết hợp với động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng Phụ kiện đặc biệt phát triển riêng cho việc làm sạch sâu sợi vải Đầu hút phun hút cho vải bọc giúp loại bỏ bụi bẩn bám sâu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian Linh hoạt, kể cả ở những khu vực hẹp hoặc khó tiếp cận. Tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng di chuyển thiết bị Tiết kiệm không gian đặt thiết bị Lưu trữ phụ kiện và ống hút tiện lợi Dễ dàng di chuyển chỉ với một tay – tất cả phụ kiện và ống hút có thể được lưu trữ ngay trên thiết bị Tất cả phụ kiện luôn được gắn trên thiết bị, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng chúng luôn có sẵn khi cần Dễ dàng sử dụng và thao tá Bật/tắt thiết bị dễ dàng Vận hành trực quan. Sẵn sàng để làm sạch ngay lập tức Hệ thống bình kép Châm nước vào bình chứa nước sạch đơn giản Tháo và đổ bình chứa nước bẩn dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bẩn Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Với khớp xoay trên ống hút mang lại sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng