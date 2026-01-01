Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher garden hose spray nozzle with grey and yellow accents, featuring an ergonomic handle and adjustable spray head.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2017

    Súng phun đa chức năng Plus

    Mã đơn hàng: 2.645-269.0

    Bốn kiểu phun, tay cầm thoải mái có thể xoay và công nghệ màng lọc để sử dụng không bị nhỏ giọt: súng phun đa năng Plus hoàn hảo cho các công việc tưới nước đòi hỏi khắt khe.