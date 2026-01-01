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    Kärcher garden hose spray nozzle, black and yellow, with ergonomic grip and adjustable spray head.

    Súng phun đa năng

    Mã đơn hàng: 2.645-051.0

    Súng phun đa năng cao cấp với 4 kiểu phun dùng để tưới các khu / vườn có diện tích vừa và nhỏ. Tay cầm được thiết kế thân thiện, dễ dàng vận hành chỉ với 1 tay.