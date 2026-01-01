Súng phun đa năng

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.645-051.0Súng phun đa năng cao cấp với 4 kiểu phun dùng để tưới các khu / vườn có diện tích vừa và nhỏ. Tay cầm được thiết kế thân thiện, dễ dàng vận hành chỉ với 1 tay.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.116
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.163
Kích thước (D x R x C) (mm)
195 x 60 x 60
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng