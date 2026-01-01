Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher spray gun with ergonomic grey handle, yellow dial, and metallic nozzle, isolated on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2017

    Súng phun kim loại cao cấp

    Mã đơn hàng: 2.645-270.0

    Súng phun kim loại chất lượng cao và cực kỳ chắc chắn được chế tạo cho việc tưới nước trong thời gian dài và hỗ trợ cầm/nắm thoải mái.