Các yêu cầu cao đòi hỏi vật liệu chất lượng cao. Súng phun kim loại chất lượng cao không chỉ ngồi thoải mái trong việc cầm/nắm mà còn cực kỳ chắc chắn và bền, nhờ được hoàn thiện bằng kim loại. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau. Lưu lượng nước có thể được điều chỉnh chỉ bằng một tay. Hơn nữa, súng phun kim loại cao cấp có 2 kiểu phun: phun tia và phun hình nón. Chúng có thể được điều chỉnh liên tục theo yêu cầu. Ví dụ, để tưới hoa và bồn cây hoặc để loại bỏ bụi bẩn trên sân thượng hoặc đồ nội thất sân vườn.

Tay cầm có thể xoay Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau. Dễ điều khiển Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay. Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng Để tiện lợi và tưới nước liên tục. Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng). Chất liệu nhựa mềm Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại. Yếu tố kim loại chất lượng cao Để có thêm độ bền và tuổi thọ lâu dài. Đặc biệt vừa vặn trong tay để thao tác thoải mái. Tự thoát nước Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.