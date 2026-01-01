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    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic grip, black and grey body, yellow adjustment knob, and multiple spray settings.

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    IF Design Award 2017

    Súng phun kim loại đa năng Premium

    Mã đơn hàng: 2.645-271.0

    Súng phun đa năng chất lượng cao được làm từ kim loại có thể tưới các loại cây khác nhau tùy theo yêu cầu. Bao gồm tay cầm có thể xoay và đầu phun không nhỏ giọt.