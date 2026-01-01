Súng phun kim loại đa năng Premium

Súng phun đa năng Premium, được làm từ các nguyên tố kim loại chất lượng cao, cực kỳ chắc chắn và bền. Với 4 kiểu phun - vòi hoa sen, tia phẳng ngang, tia thổi khí và phun sương mịn - hỗ trợ tưới các loại cây khác nhau với các yêu cầu riêng. Vòi phun sương nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo cho những loại cây nhạy cảm, trong khi đó vòi hoa sen lại lý tưởng để tưới cây và bồn hoa. Ví dụ, với dòng chảy phẳng ngang, có thể làm sạch các bề mặt bẩn nhẹ. Và tia thổi khí cho phép lưu lượng nước lớn, rất hữu ích để làm đầy các thùng chứa. Công nghệ màng lọc tiên tiến trên đầu phun, do Kärcher phát triển, đảm bảo sử dụng không bị nhỏ giọt. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, dễ cầm nắm và cho phép cá nhân vận hành thoải mái. Lưu ý: Các loại súng phun từ Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop và có thể được kết nối với vòi vườn của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Công nghệ màng đặc biệt Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước. Tay cầm có thể xoay Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau. Dễ điều khiển Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay. Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng Để tiện lợi và tưới nước liên tục. Bốn kiểu phun có thể lựa chọn với chức năng khóa: Vòi hoa sen, dòng phẳng, tia sục khí, phun sương Kiểu phun phù hợp cho mọi khu vực ứng dụng. Chất liệu nhựa mềm Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại. Yếu tố kim loại chất lượng cao Thêm độ bền và tuổi thọ lâu dài. Tự thoát nước Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra. Đĩa tắm có thể tháo rời Để làm sạch màng của đầu phun bị tắc.