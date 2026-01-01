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    Kärcher spray lance with adjustable nozzle, black and yellow handle, and silver extension tube.

    Súng phun Plus

    Mã đơn hàng: 2.645-158.0

    Súng phun chất lượng cao mạnh mẽ, tiện dụng và bền với nhiều tính năng. Đầu phun linh hoạt (180 °) và có 6 kiểu phun. Dùng để tưới các khu vực vừa / nhỏ. Dùng cho tất cả các ứng dụng tưới vườn, tưới hoa, bồn rau & chậu, giỏ treo.