Súng phun Plus

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-158.0Súng phun chất lượng cao mạnh mẽ, tiện dụng và bền với nhiều tính năng. Đầu phun linh hoạt (180 °) và có 6 kiểu phun. Dùng để tưới các khu vực vừa / nhỏ. Dùng cho tất cả các ứng dụng tưới vườn, tưới hoa, bồn rau & chậu, giỏ treo.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.38
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.406
Kích thước (D x R x C) (mm)
850 x 150 x 66
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng