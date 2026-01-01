Súng phun Plus được thiết kế tiện lợi và chi tiết để sử dụng đa năng trong vườn. Sản phẩm lý tưởng để tưới các khu vườn vừa và nhỏ, hoặc các chậu, giỏ treo. Lưu ý: Súng phun Karcher tương thích với tất cả click system. Các tính năng: góc đầu phun có thể thay đổi (180 °), điều khiển dòng chảy bằng một tay thuận tiện (bao gồm chức năng BẬT / TẮT), dễ dàng cất giữ trên móc mở, vật liệu chắc chắn và có 6 kiểu phun.

6 chức năng tưới Linh hoạt và đa năng Điều khiển 1 tay, bao gồm chức năng TẮT/MỞ Dễ dàng và tiện dụng Vòi phun di động (180 °) Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu. Khoang chứa tiện dụng với móc treo Dễ dàng cất trữ