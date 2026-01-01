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    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic handle, grey and yellow design, isolated on white background.

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    IF Design Award 2017

    Súng phun Plus

    Mã đơn hàng: 2.645-268.0

    Tưới nước thoải mái: Súng phun Plus có thể hoạt động riêng lẻ nhờ tay cầm có thể xoay. Lý tưởng cho các công việc tưới nước đơn giản.