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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-268.0Tưới nước thoải mái: Súng phun Plus có thể hoạt động riêng lẻ nhờ tay cầm có thể xoay. Lý tưởng cho các công việc tưới nước đơn giản.
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.13
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.157
Kích thước (D x R x C) (mm)
210 x 42 x 105
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng