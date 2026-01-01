Súng phun làm sạch Kärcher WBS 3 cải tiến với tia xoay giúp nhanh chóng làm sạch các chậu cây, bàn ghế và các thiết bị trong sân vườn. Tia xoay nhanh chóng loại bỏ các vết bụi bẩn ở mức độ nhẹ và giúp dễ dàng làm sạch các khu vực rộng lớn, tiết kiệm thời gian lên đến 50%. Thiết bị mang lại hiệu quả sử dụng nhanh chóng và đa dạng cho tất cả các thiết bị trong sân vườn với mức độ bụi bẩn nhẹ. Bao gồm hai pin AA 1,5 V cung cấp năng lượng cần thiết cho động cơ.

Plug-and-play Không có thời gian thiết lập, không cần thêm phụ kiện. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop hiện có. Tia phun xoay cải tiến Tia phun xoay giúp giảm thời gian làm sạch lên đến 50% Thời gian sử dụng lến đến 1H Tia phun điểm Đầu phun kim loại chất lượng cao cho phép làm sạch chính xác. Kiểu dáng tiện lợi Lý tưởng trong mọi tình huống. Vận hành đơn giản Chuyển đổi đơn giản giữa tia phun điểm và tia phun xoay nhờ công tắc 2 giai đoạn. Tự do di chuyển hơn nhờ điều khiển bằng một tay. Tự thoát nước Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra. Tùy chọn tưới nước Tia phun điểm cũng thích hợp cho các công việc tưới nước đơn giản.