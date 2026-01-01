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Quốc gia: Việt Nam
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Súng phun làm sạch
Mã đơn hàng: 1.645-600.0
Lưu lượng nước tối đa (l/h)
583
Tốc độ tối đa (rpm)
1100
Thời gian sử dụng pin (h)
1
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.3
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
0.461
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.634
Kích thước (D x R x C) (mm)
165 x 60 x 203
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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