Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher high-pressure cleaner spray gun with black and yellow design, angled view.

    Súng phun làm sạch

    Súng phun WBS 3

    Mã đơn hàng: 1.645-600.0

    • Làm sạch hiệu quả với tia phun xoay
    • Hoàn thành tốt nhiệm vụ làm sạch nhờ tia phun điểm chính xác
    • Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop hiện có