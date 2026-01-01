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    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, and filters, arranged on a white background.

    Máy hút bụi hơi nước

    SV 7

    Mã đơn hàng: 1.439-490.0

    • Công suất đun nóng 2200 W, áp suất hơi nước 4 bar
    • Bình chứa nước có thể châm thêm bất cứ lúc nào, thời gian đun nóng 5 phút
    • Phụ kiện đa chức năng