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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi hơi nước
Mã đơn hàng: 1.439-490.0
Công suất motor tối đa (W)
2200
Bình đun hơi (l)
0.45
Áp suất tối đa (bar)
4
Bộ lọc nước (l)
1.2
Lực hút (mbar / kPa)
210 / 21
Chiều dài dây điện (m)
6
Thời gian làm nóng (min)
5
Dung tích bình chứa (l)
0.5
Công suất hơi (g/min)
80
Công suất gia nhiệt (W)
1100
Đầy tạm thời
1
Dung tích hút thêm (l)
0.6
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
9.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
15.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
515 x 336 x 340
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng