Máy hút bụi hơi nước SV 7 là sản phẩm được kết hợp từ những ưu điểm của máy làm sạch bằng hơi nước và thế mạnh của máy hút bụi khô. Ví dụ như máy có thể hút sạch các bụi bẩn, lau sạch bằng hơi nước nóng và sau đó hút khô bề mặt, tất cả chỉ trong một bước duy nhất. Máy hút bụi hơi nước SV 7 với công nghệ hiện đại và phụ kiện tiện ích kèm theo có thể làm sạch bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng mà không cần dùng đến hóa chất.

Thiết bị 3 trong 1 Phun hơi nước, hút bụi và sấy khô trong cùng 1 thiết bị. Hệ thống lọc đa tầng Bộ lọc nước, bụi bẩn, bọt và HEPA (EN 1822: 1998) loại bỏ ngay cả những hạt nhỏ nhất. Bàn lau sàn tiện lợi Đơn giản và nhanh chóng chuyển đổi ứng dụng vệ sinh trên sàn cứng và thảm. Vận hành đơn giản Lực hút được điều chỉnh trên tay cầm và lượng hơi được điều chỉnh trên thân thiết bị. 4 chế độ hút Lực hút có thể được điều chỉnh tùy theo bề mặt và các loại bụi bẩn khác nhau. 5 chế độ phun hơi Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn. Chế độ phun hơi liên tục Khoang chứa nước có thể châm thêm nhanh chóng để quá trình làm sạch không bị gián đoạn. Tích hợp ngăn lưu trữ dây điện Khoang chứa dây điện gọn gàng và tiện lợi. Khóa an toàn Hệ thống khóa đảm bảo an toàn khi sử dụng Đa dạng ứng dụng làm sạch Thiết bị đa năng kết hợp với đa dạng phụ kiện lý tưởng cho việc làm sạch toàn bộ ngôi nhà của bạn mà không cần dùng đến hóa chất tẩy rửa.