Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh nối dài máy lau kính WV 6 Plus | Kärcher

    Giá tốt
    Two black Kärcher extension poles, one with a yellow cleaning pad, on a white background.

    Thanh nối dài máy lau kính WV 6 Plus

    Mã đơn hàng: 2.633-144.0

    Phụ kiện lý tưởng để làm sạch bề mặt kính trên cao. Thanh nối có thể kéo dài từ 0.6m đến 1.5m