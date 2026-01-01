Thanh nối dài máy lau kính WV 6 Plus | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.633-144.0Phụ kiện lý tưởng để làm sạch bề mặt kính trên cao. Thanh nối có thể kéo dài từ 0.6m đến 1.5m
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.917
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.12
Kích thước (D x R x C) (mm)
150 x 250 x 1170
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng