Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with black attachment ring on top, logo visible.

    Túi lọc bụi WD 2/3 - 4 cái

    Mã đơn hàng: 2.863-314.0

    Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002.