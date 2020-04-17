Túi lọc bụi WD 2/3 - 4 cái

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-314.0Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002.
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 200 x 12
Số lượng (Unit)
4
Trọng lượng (Kg)
0.094
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.175
Thông tin sản phẩm
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