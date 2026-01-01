Máy hút bụi gia đình VC 2 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy hút bụi gia đình
Mã đơn hàng: 1.198-030.0
Công suất (W)
1100
Bán kính vận hành (m)
7.5
Dung tích túi lọc bụi (l)
2.8
Độ ồn (dB(A))
78
Độ ồn (dB(A))
78
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5.2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
435 x 288 x 249
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
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