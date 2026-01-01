Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi gia đình VC 2 | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle attachments, extension tube, filter, and dust bag on a white background.

    Máy hút bụi gia đình

    VC 2

    Mã đơn hàng: 1.198-030.0

    • Khoang chứa bụi dễ tháo rời
    • Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)