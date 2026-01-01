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    Kärcher handheld vacuum cleaner with black handle and transparent dust container, set against a white background.

    VCH 4 UVClean

    Mã đơn hàng: 1.198-412.0

    • Làm sạch sâu từng sợi vải, công nghệ 3 tác động
    • Công suất hút 500 W, con lăn đập rung, công nghệ tia UV, hộp chứa 2 ngăn
    • Bộ lọc bọt biển, bộ lọc bảo vệ động cơ