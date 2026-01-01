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    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments and a charging dock on a white background.

    Máy hút bụi cầm tay

    VCS 5 Cordless *SEA

    Mã đơn hàng: 1.198-295.0

    Hiệu suất làm sạch vượt trội trên cả sàn cứng và thảm: máy hút bụi dùng pin VCS 5 Cordless với công nghệ 2 con lăn giúp thu gom bụi bẩn nhanh chóng và triệt để.