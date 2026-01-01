Hiệu suất làm sạch vượt trội cùng sự tiện lợi tối đa: máy hút bụi dùng pin VCS 5 Cordless với động cơ không chổi than mạnh mẽ (lên đến 460 W) và công nghệ 2 con lăn mang lại kết quả làm sạch ấn tượng. Bụi bẩn có thể được hút nhanh chóng theo cả hai hướng, hiệu quả trên cả sàn cứng và thảm. Hệ thống đa lốc xoáy kết hợp bộ lọc HEPA giúp duy trì lực hút mạnh mẽ và ổn định. Bên cạnh đó, nhiều tính năng thông minh được thiết kế để nâng cao trải nghiệm làm sạch, như: đổ bụi chỉ với một nút bấm, trạm sạc tiện lợi, giao diện hiển thị trực quan, khớp nối đầu hút linh hoạt và đèn chiếu sáng sàn. Nhờ thiết kế công tắc và tay cầm kép, chiếc máy hút bụi dạng đứng này có thể nhanh chóng chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay chỉ trong vài giây. Bộ sản phẩm còn đi kèm đầu hút ghế sofa và đầu hút khe hẹp.

Công suất hút vượt trội Động cơ không chổi than tốc độ cao 460 W cùng pin 25,2 V. Hệ thống làm sạch đa lốc xoáy với bộ lọc HEPA 12 cho công suất hút liên tục. Lực hút ổn định và thời gian hoạt động lên đến 80 phút ở chế độ Eco. Công nghệ hai con lăn Gấp đôi hiệu quả làm sạch nhờ khả năng thu gom bụi bẩn từ cả hai hướng trước và sau. Hoạt động hiệu quả trên mọi bề mặt, từ sàn cứng đến thảm Hệ thống đèn LED thông minh Giúp làm sạch hiệu quả hơn ở những khu vực thiếu sáng. Phản hồi và thông báo lỗi thông qua màn hình LED dễ quan sát. Hiển thị tình trạng pin rõ ràng Trạm sạc Thiết bị tự động sạc khi được đặt trên trạm sạc. Lưu trữ máy hút bụi và các phụ kiện một cách tiện lợi Vận hành đơn giản và tiện lợi Thiết kế thông minh và phân bổ trọng lượng lý tưởng để làm sạch dễ dàng. Thiết kế công tắc và tay cầm kép được cấp bằng sáng chế, mang lại trải nghiệm công thái học tối ưu. Cực kỳ linh hoạt Dùng để làm sạch mọi loại sàn, thảm, đồ nội thất và cả xe hơi. Bộ phụ kiện đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch trong gia đình. Dễ dàng sử dụng Tùy theo nhu cầu sử dụng, công suất có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng. Dễ dàng làm sạch bộ lọc chỉ với một lần bấm.